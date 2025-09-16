Darmowe wsparcie psychologiczne dla dzieci w Szczecinie

Bezpłatne konsultacje psychologiczne dla młodzieży i dzieci, wracających do szkoły po zakończonym leczeniu onkologicznym.
Z taką inicjatywą wyszła fundacja Mam Tę Moc. Dzieci, jak i rodzice mogą wziąć udział w spotkaniach, które rozpoczną się 19 września. Omawiane będą emocje i obawy związane z powrotem do szkoły.
Zapisy prowadzone są online przez formularz zgłoszeniowy. Same spotkania odbywać się będą w siedzibie fundacji Szczecińskiej Ligi Superbohaterów.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
