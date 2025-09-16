Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Darmowe wsparcie psychologiczne dla dzieci w Szczecinie

Region Julia Nowicka

Fot. pixabay.com / Counselling (CC0 domena publiczna)
Bezpłatne konsultacje psychologiczne dla młodzieży i dzieci, wracających do szkoły po zakończonym leczeniu onkologicznym.
Z taką inicjatywą wyszła fundacja Mam Tę Moc. Dzieci, jak i rodzice mogą wziąć udział w spotkaniach, które rozpoczną się 19 września. Omawiane będą emocje i obawy związane z powrotem do szkoły.

Zapisy prowadzone są online przez formularz zgłoszeniowy. Same spotkania odbywać się będą w siedzibie fundacji Szczecińskiej Ligi Superbohaterów.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

Najnowsze podcasty