Sedinum | Leszek Herman
Na Cukrowej będzie jaśniej i bezpieczniej [ZDJĘCIA]

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

fot. Michał Przepiera/ Facebook
Trwa budowa oświetlenia ulicznego, na odcinku od ul. Do Rajkowa do ul. Krygiera.
Obecnie montowane są oprawy oraz wykonywane są niezbędne pomiary położonej instalacji.
Koszt prac to blisko ćwierć miliona złotych.

Wszystko ma być gotowe na początku grudnia, ale instnieje szansa, że prace zakończą się wcześniej.

Autorka edycja: Joanna Chajdas

Najnowsze podcasty