Inicjatywa "Wspólnie dla Szczecina" przekonuje, że warto wybrać się na wybory

Region Julia Nowicka

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Są z różnych dzielnic, ale mają wspólny cel - dbać o lokalną społeczność i rozwój miasta. Mowa o inicjatywie "Wspólnie dla Szczecina".
Powstała w ramach wyborów do rad osiedli i liczy 30 członków - kandydujących w wyborach. W audycji "Radio Szczecin na Wieczór" opowiedzieli o swoich planach.

Bezpieczeństwo, czystość i dobra komunikacja miejska - to część z postulatów ruchu miejskiego - mówi jego członkini Marta Gołębiewska: - Po covidzie komunikacja miejska w Szczecinie zaczęła być bardzo mocno redukowana. Pojawiły się problemy z motorniczymi, z zasobami kadrowymi. Tutaj praktyczne już każdy dzień jest niewiadomą. Codziennie człowiek się zastanawia, czy uda się dojechać do pracy...

Motywacją do połączenia sił były również nowe kryteria wyborcze. By rada osiedla powstała przynajmniej 5 proc. mieszkańców musi oddać swój głos - przypomina członkini Olga Śliwowska.

- W 2019, w wyborach do rady osiedla nie było tego kryterium frekwencyjnego. Zagłosowało raptem 400 osób na 15 tysięcy. Pomyślałam więc, że warto to nagłośnić, inaczej te rady osiedla znikną - dodaje Śliwowska.

Członkowie ruchu nie wykluczają opcji, by w przyszłości kandydować również do Rady Miasta Szczecin. Wybory do rad osiedli odbędą się w niedzielę 28 września.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Bezpieczeństwo, czystość i dobra komunikacja miejska - to część z postulatów ruchu miejskiego - mówi jego członkini Marta Gołębiewska.
By rada osiedla powstała przynajmniej 5 proc. mieszkańców musi oddać swój głos - przypomina członkini Olga Śliwowska.

