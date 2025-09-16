Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Leszek Herman
Tramwaje będą jeździć częściej

Region Antoni Stefański

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Od 1 października szykują się duże zmiany w szczecińskiej komunikacji tramwajowej.
Wszystkie linie będą kursować co 12 minut w godzinach szczytu, czyli od 6:00 do 8:00 oraz od 13:00 do 17:00. Wyjątkiem będzie "czwórka", która zostaje przy 9-minutowym takcie przez cały dzień.

"To kolejny krok w kierunku nowoczesnej, dostępnej i przyjaznej komunikacji miejskiej" - napisał w mediach społecznościowych zastępca prezydenta Szczecina Łukasz Kadłubowski.

Zapowiedział, że w przyszłości będą czynione starania o zwiększenie częstotliwości kursowania tramwajów w szczycie co 10 minut.

O planach dotyczących przywrócenia 12-minutowej częstotliwości na szczecińskiej sieci tramwajowej informowaliśmy na naszej antenie w sierpniu.

Edycja tekstu: Michał Król

Najnowsze podcasty