Tramwaje będą jeździć częściej

Od 1 października szykują się duże zmiany w szczecińskiej komunikacji tramwajowej.

"To kolejny krok w kierunku nowoczesnej, dostępnej i przyjaznej komunikacji miejskiej" - napisał w mediach społecznościowych zastępca prezydenta Szczecina Łukasz Kadłubowski.





Zapowiedział, że w przyszłości będą czynione starania o zwiększenie częstotliwości kursowania tramwajów w szczycie co 10 minut.

Wszystkie linie będą kursować co 12 minut w godzinach szczytu, czyli od 6:00 do 8:00 oraz od 13:00 do 17:00. Wyjątkiem będzie "czwórka", która zostaje przy 9-minutowym takcie przez cały dzień.O planach dotyczących przywrócenia 12-minutowej częstotliwości na szczecińskiej sieci tramwajowej informowaliśmy na naszej antenie w sierpniu.