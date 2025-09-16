Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Reklama  
Zobacz

Senyszyn komentuje doniesienia ws. jej współpracy z prorosyjskim dziennikarzem

Region Piotr Tolko

Prof. Joanna Senyszyn. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Prof. Joanna Senyszyn. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Moja partia może być alternatywą dla młodych osób, a PO nie jest w stanie uchronić nas przed rządami PiS - mówiła Joanna Senyszyn, była posłanka SLD i kandydatka w ostatnich wyborach. Wkrótce zamierza zarejestrować ugrupowanie "Nowa Fala".
Senyszyn: Młodzi ludzie mają już dość POPiS-u, dlatego zakładam nową partię

Senyszyn: Młodzi ludzie mają już dość POPiS-u, dlatego zakładam nową partię

W trakcie audycji zapytaliśmy panią profesor m.in. o doniesienia na temat jej współpracy z prorosyjskim dziennikarzem, o czym rozpisywały się niedawno media.

Joanna Senyszyn wraz z Dariuszem Cycholem wydają tygodnik "Fakty po Mitach". Dziennikarz jest także prezesem Stowarzyszenia Współpracy Polska-Rosja.

- Takie informacje rozpowszechniają ci, którzy obawiają się powstania mojego ugrupowania - mówiła Joanna Senyszyn: - To są oczywiście nieprawdziwe informacje. Nasza gazeta, kiedy tylko Rosja napadła na Ukrainę, potępiła Rosję. Nawet numer był częściowo w języku ukraińskim. I stale nasze teksty potępiają to, co robi Rosja.

Warto dodać, że Joanna Senyszyn przyjechała do Szczecina na zaproszenie Nowej Generacji, czyli młodzieżówki Platformy Obywatelskiej. Krajowy zjazd odbył się w miniony weekend.

Cała rozmowa do wysłuchania dostępna jest na podstronie Radia Szczecin i radiowym Facebooku.

Zaproszenie Piotra Tolki do "Rozmowy pod Krawatem" w środę o godz. 8.30 przyjął prezydent Szczecina Piotr Krzystek.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
- Takie informacje rozpowszechniają ci, którzy obawiają się powstania mojego ugrupowania - mówiła Joanna Senyszyn: - To są oczywiście nieprawdziwe informacje. Nasza gazeta, kiedy tylko Rosja napadła na Ukrainę, potępiła Rosję. Nawet numer był częściowo w języku ukraińskim. I stale nasze teksty potępiają to, co robi Rosja.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Pieką chleb od 80 lat. Urodziny jednej z najstarszych szczecińskich piekarni
    (od 12 września oglądane 10479 razy)
  2. Pociągi nie kursują między Wysoką Kamieńską a Kamieniem Pomorskim
    (od 12 września oglądane 3404 razy)
  3. Problemy z pływającym domem na jeziorze Miedwie
    (od 11 września oglądane 3124 razy)
  4. Nocne wyścigi przy ul. Sosabowskiego. Mieszkańcy chcą ekranów dźwiękochłonnych [ZDJĘCIA]
    (od 12 września oglądane 3046 razy)
  5. Będzie nowy tunel w Świnoujściu - tym razem dla pieszych i rowerzystów
    (od 12 września oglądane 2910 razy)

Archiwum informacji

wrzesień 2025
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 12:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Joanna Senyszyn
Ćwiczenia i odznaczenia, czyli szczecińska skarbówka świętuje [WIDEO, ZDJĘCIA]
Grzegorz Napieralski
Szczecińscy filharmonicy koncertowali pod gołym niebem [WIDEO, ZDJĘCIA]
Binowo. Gala MMA w plenerze [WIDEO, ZDJĘCIA]
Zwiedzanie pociągów, przejażdżki - lokomotywownia obchodzi 65-lecie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty