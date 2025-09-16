Senyszyn komentuje doniesienia ws. jej współpracy z prorosyjskim dziennikarzem

Prof. Joanna Senyszyn. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Moja partia może być alternatywą dla młodych osób, a PO nie jest w stanie uchronić nas przed rządami PiS - mówiła Joanna Senyszyn, była posłanka SLD i kandydatka w ostatnich wyborach. Wkrótce zamierza zarejestrować ugrupowanie "Nowa Fala".

Senyszyn: Młodzi ludzie mają już dość POPiS-u, dlatego zakładam nową partię



Joanna Senyszyn wraz z Dariuszem Cycholem wydają tygodnik "Fakty po Mitach". Dziennikarz jest także prezesem Stowarzyszenia Współpracy Polska-Rosja.



- Takie informacje rozpowszechniają ci, którzy obawiają się powstania mojego ugrupowania - mówiła Joanna Senyszyn: - To są oczywiście nieprawdziwe informacje. Nasza gazeta, kiedy tylko Rosja napadła na Ukrainę, potępiła Rosję. Nawet numer był częściowo w języku ukraińskim. I stale nasze teksty potępiają to, co robi Rosja.



Warto dodać, że Joanna Senyszyn przyjechała do Szczecina na zaproszenie Nowej Generacji, czyli młodzieżówki Platformy Obywatelskiej. Krajowy zjazd odbył się w miniony weekend.



