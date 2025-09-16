Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Kołobrzeg inwestuje w bezpieczeństwo

Region Przemysław Polanin

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Kołobrzeg kupi kilkadziesiąt defibrylatorów AED. Miasto ogłosiło przetarg na zakup 28 urządzeń ratujących życie.
- Będą one dostępne w przestrzeni publicznej, przy szkołach, jednostkach kultury i innych miejscach, w których pojawia się wiele osób - zapowiada Michał Kujaczyński z kołobrzeskiego Urzędu Miasta.

- 15 lokalizacji stacjonarnych stałych, 10 urządzeń przenośnych, które będą w naszych miejskich autobusach oraz trzy przenośne, które będą rozdysponowane pomiędzy strażą miejską i kołobrzeską policją - dodaje Kujaczyński.

Urządzenia zostaną zakupione w ramach programu "DefiCity", czyli ubiegłorocznego zwycięzcy budżetu obywatelskiego. Dotychczas miasto inwestowało w pojedyncze defibrylatory, które są dostępne na miejskim targowisku czy w porcie.

Wybrany przez magistrat wykonawca będzie miał 60 dni na dostarczenie sprzętu, który powinien kosztować około pół miliona złotych.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Relacja Przemysława Polanina.

Najnowsze podcasty