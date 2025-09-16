Kołobrzeg inwestuje w bezpieczeństwo

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Kołobrzeg kupi kilkadziesiąt defibrylatorów AED. Miasto ogłosiło przetarg na zakup 28 urządzeń ratujących życie.

- Będą one dostępne w przestrzeni publicznej, przy szkołach, jednostkach kultury i innych miejscach, w których pojawia się wiele osób - zapowiada Michał Kujaczyński z kołobrzeskiego Urzędu Miasta.



- 15 lokalizacji stacjonarnych stałych, 10 urządzeń przenośnych, które będą w naszych miejskich autobusach oraz trzy przenośne, które będą rozdysponowane pomiędzy strażą miejską i kołobrzeską policją - dodaje Kujaczyński.



Urządzenia zostaną zakupione w ramach programu "DefiCity", czyli ubiegłorocznego zwycięzcy budżetu obywatelskiego. Dotychczas miasto inwestowało w pojedyncze defibrylatory, które są dostępne na miejskim targowisku czy w porcie.



Wybrany przez magistrat wykonawca będzie miał 60 dni na dostarczenie sprzętu, który powinien kosztować około pół miliona złotych.



Autorka edycji: Joanna Chajdas