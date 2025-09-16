Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Węgierski oficer Wojska Polskiego uhonorowany Dębem Pamięci [ZDJĘCIA]

Region Weronika Łyczywek

Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Był węgierskim oficerem Wojska Polskiego, który został zamordowany przez Sowietów w Charkowie w 1940 roku. To major Emánuel Aladár Korompay. Dla uhonorowania jego postaci w Szczecinie przy Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej przy ulicy Rydla posadzono dziś dąb pamięci.
To w ramach programu "Katyń ocalić od Zapomnieni" prowadzonego przez stowarzyszenie Parafiada. Tragiczne losy rodziny Korompayów pokazują ponadczasową historię łączącą Polskę i Węgry - mówi Konsul Generalny Węgier Péter Nándor Kertész.

Relacja Polski i Węgier zawsze były przyjazne, zawsze były bliskie. Właśnie to też udowodnił major Korompay i jak przyjechał do Polski, ochotniczo dołączył do Wojska Polskiego, Służył Polsce, i oddał życie za to - mówi Kertész.

Major Emánuel Aladár Korompay - zanim zgłosił się do wojska - był nauczycielem akademickim i autorem pierwszego słownika polsko-węgierskiego. Do tej pory w całej Polsce zasadzono 5706 drzew poświęconych ofiarom zamordowanym na rozkaz Stalina w Katyniu, Miednoje, Twerze lub Charkowie przez NKWD, w tym 20 w Szczecinie.
Relacja Weroniki Łyczywek z audycji Tematy i Muzyka

Najnowsze podcasty