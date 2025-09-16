Awaria systemu zapisów na szczepienia na COVID-19 dalej trwa

Zapisy na szczepienia przeciwko COVID-19 rozpoczęły się w poniedziałek. Do komputerów ruszyli chętni, by się na nie zarejestrować. Niestety, niektórym się to nie udało.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek

To przez ogólnopolską awarię. We wtorek system miał już działać, nadal sprawia jednak problemy.- Słyszałam od pacjentów, że nie mogli się zapisać. Wątpię, żeby to było aż takie duże zainteresowanie. Myślę, że po prostu jakaś techniczna awaria samego systemu. Ale dzisiaj już można się zapisywać, z tego czasami się pojawiają problemy geograficzne, czyli pacjenci są odsyłani nie do najbliższego miejsca szczepienia - mówi Magda Wiśniewska, dyrektor ds. lecznictwa USK2 w Szczecinie.Ministerstwo przyznało, ze w poniedziałek moduł zapisów na szczepienia przeciw COVID-19, dostępny z poziomu Internetowego Konta Pacjenta, nie działał prawidłowo. Zapisy mają być możliwe, natomiast dostępność konkretnych terminów zależeć będzie od zgłoszenia ich przez punkty szczepień.Zdaniem MZ większość placówek poczeka ze zgłoszeniem terminów do momentu fizycznego otrzymania szczepionek, co w praktyce może oznaczać, że w wielu miejscach zapisy będą możliwe po 22 września.