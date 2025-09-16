Grypa zdziesiątkowała kierowców świnoujskich autobusów, niewykluczone odwołane kursy

Sezon grypowy się zaczął, wraz z nim zwolnienia lekarskie. To odczuwalne jest w zakładach pracy. W Świnoujściu szczególnie mocno w Komunikacji Autobusowej.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek

Spółka od kilku miesięcy poszukuje nowych kierowców. Tych nie tylko nie udało się znaleźć, ale infekcje spowodowały zmniejszenie liczby już zatrudnionych. Wojciech Basałygo z Urzędu Miasta w Świnoujściu ostrzega, że z tym mogą się wiązać utrudnienia.- Kierowców zwyczajnie brakuje. Może dojść do sytuacji, że w momencie, kiedy któryś z kierowców jest na zwolnieniu, będziemy musieli weryfikować połączenie autobusowe. Może się tak zdarzyć niestety, że któryś z kursów się nie odbędzie - mówi Basałygo.Bieżący rozkład jazdy można śledzić w aplikacji jakdojade.pl.