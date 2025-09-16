Mieszkańcy Nowogardu zbierają podpisy pod wnioskiem o referendum

Grupa mieszkańców z gminy Nowogard chce odwołania lokalnej Rady Miejskiej oraz burmistrza Michała Wiatra przed upływem kadencji.





Edycja tekstu: Kacper Narodzonek



Taki wniosek wpłynął już do Komisarza Wyborczego w Szczecinie. Wiele czynników sprawiło, że zdecydowaliśmy się do przeprowadzenia tego referendum - mówi pełnomocnik grupy inicjatywnej Dominika Tracz.- Podwyżki, które dotknęły wszystkich mieszkańców chyba najbardziej przelały czarę goryczy. Później nastąpiła podwyżka podatków. Ta podwyżka nie była rzędu 10, 15, 20%. To były kilkusetkrotności - mówi Tracz.Burmistrz Nowogardu Michał Wiatr, jak sam mówi, jest mocno zdziwiony inicjatywą mieszkańców. Dodaje jednocześnie, że jego pracę bronią tzw. "środki zewnętrzne", licznie pozyskiwane dla lokalnego samorządu.- Dwa nowe wozy strażackie dla OSP. Budujemy dwie nowe hale sportowe. Za chwilę będziemy budować oczyszczalnie, przebudowywać plaże. To są naprawdę bardzo poważne inwestycje na terenie całej gminy. Myślę, że Nowogard się pozytywnie zmienia - mówi Wiatr.Aby referendum się odbyło jego inicjatorzy zebrać muszą wymaganą ustawą liczbę podpisów. Mają na to czas do początku listopada.