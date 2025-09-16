Meteorolodzy ostrzegają przed mocnym wiatrem na wybrzeżu

85 km/h - z taką prędkością wiać może na wybrzeżu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia 1. stopnia.





Edycja tekstu: Kacper Narodzonek

Dotyczą one północnej części Pomorza i Pomorza Zachodniego. Są już pierwsze skutki tej wichury - przyznaje Wojciech Basałygo z Urzędu Miasta w Świnoujściu.- Od rana wiatr powalił trzy drzewa, m.in. na ulicy Wojska Polskiego, tam gałąź spadła na przejeżdżający samochód. Na szczęście nikomu nic się nie stało, dlatego apelujemy do mieszkańców i turystów, aby nie wchodzili na tereny zadrzewione - mówi Basałygo.Poza silnym wiatrem występować mogą także burze. Ostrzeżenie obowiązuje do środowego poranka.