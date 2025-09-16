Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Meteorolodzy ostrzegają przed mocnym wiatrem na wybrzeżu

Region Joanna Maraszek

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
85 km/h - z taką prędkością wiać może na wybrzeżu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia 1. stopnia.
Dotyczą one północnej części Pomorza i Pomorza Zachodniego. Są już pierwsze skutki tej wichury - przyznaje Wojciech Basałygo z Urzędu Miasta w Świnoujściu.

- Od rana wiatr powalił trzy drzewa, m.in. na ulicy Wojska Polskiego, tam gałąź spadła na przejeżdżający samochód. Na szczęście nikomu nic się nie stało, dlatego apelujemy do mieszkańców i turystów, aby nie wchodzili na tereny zadrzewione - mówi Basałygo.

Poza silnym wiatrem występować mogą także burze. Ostrzeżenie obowiązuje do środowego poranka.
Edycja tekstu: Kacper Narodzonek
Są już pierwsze skutki tej wichury - przyznaje Wojciech Basałygo z Urzędu Miasta w Świnoujściu.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. Pieką chleb od 80 lat. Urodziny jednej z najstarszych szczecińskich piekarni
    (od 12 września oglądane 10563 razy)
  2. Pociągi nie kursują między Wysoką Kamieńską a Kamieniem Pomorskim
    (od 12 września oglądane 3440 razy)
  3. Problemy z pływającym domem na jeziorze Miedwie
    (od 11 września oglądane 3189 razy)
  4. Nocne wyścigi przy ul. Sosabowskiego. Mieszkańcy chcą ekranów dźwiękochłonnych [ZDJĘCIA]
    (od 12 września oglądane 3077 razy)
  5. Będzie nowy tunel w Świnoujściu - tym razem dla pieszych i rowerzystów
    (od 12 września oglądane 3002 razy)

Archiwum informacji

wrzesień 2025
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 20:00
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Przyszli mistrzowie kuchni mają nową salę do nauki gotowania [WIDEO, ZDJĘCIA]
Mural kolejowy wjeżdża na ulicę Kolumba [WIDEO, ZDJĘCIA]
Joanna Senyszyn
Ćwiczenia i odznaczenia, czyli szczecińska skarbówka świętuje [WIDEO, ZDJĘCIA]
Grzegorz Napieralski
Szczecińscy filharmonicy koncertowali pod gołym niebem [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty