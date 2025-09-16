Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Mieszkańcy Szczecina oceniają na plus nadchodzące zmiany w komunikacji miejskiej

Region Antoni Stefański

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Od 1 października wszystkie szczecińskie linie tramwajowe poza „czwórką” będą jeździć w szczycie co 12 minut, a linia autobusowa numer 86 zostanie odciążona na newralgicznym odcinku przez linię numer 74.
W październiku ruszy nowa szczecińska linia autobusowa

Tramwaje będą jeździć częściej
Jak przekonał się nasz reporter - pasażerowie są zadowoleni z proponowanych zmian.

- W sumie im częściej jeżdżą, to chyba większy komfort. - Moim zdaniem tak, trzy minuty to dużo. Na przykład ja mam treningi, mam szkołę i czasami nawet jak się spóźniają, to dla mnie bardzo źle, bo nie mogę się spóźnić na takie rzeczy. - Na pewno dobrze, w wakacje to jest luz, a jak jest szkoła, to jest przepełnione 86. - Dobrze, bo ludzie będą mogli sobie sprawy załatwić do urzędu na przykład, pracy albo do szpitala - mówią Szczecinianie.

Zmiany będą możliwe dzięki poprawie sytuacji kadrowej wśród motorniczych, a także wsłuchaniu się w głosy samych mieszkańców.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek
Relacja Antoniego Stefańskiego z programu Tematy i Muzyka

Dodaj komentarz

