Mieszkańcy Szczecina oceniają na plus nadchodzące zmiany w komunikacji miejskiej

Od 1 października wszystkie szczecińskie linie tramwajowe poza „czwórką” będą jeździć w szczycie co 12 minut, a linia autobusowa numer 86 zostanie odciążona na newralgicznym odcinku przez linię numer 74.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek

Jak przekonał się nasz reporter - pasażerowie są zadowoleni z proponowanych zmian.- W sumie im częściej jeżdżą, to chyba większy komfort. - Moim zdaniem tak, trzy minuty to dużo. Na przykład ja mam treningi, mam szkołę i czasami nawet jak się spóźniają, to dla mnie bardzo źle, bo nie mogę się spóźnić na takie rzeczy. - Na pewno dobrze, w wakacje to jest luz, a jak jest szkoła, to jest przepełnione 86. - Dobrze, bo ludzie będą mogli sobie sprawy załatwić do urzędu na przykład, pracy albo do szpitala - mówią Szczecinianie.Zmiany będą możliwe dzięki poprawie sytuacji kadrowej wśród motorniczych, a także wsłuchaniu się w głosy samych mieszkańców.