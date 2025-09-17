Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Prezydent Szczecina uspokaja w kwestii przenosin siedziby Teatru Współczesnego

Region Piotr Tolko

Piotr Krzystek. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Mamy wojnę dwóch obozów politycznych, tymczasem potrzeba reform w wielu ważnych sferach naszego życia. Chcemy nasze doświadczenie przenieść na poziom parlamentu.
Piotr Krzystek

Piotr Krzystek

Prezydent Szczecina Piotr Krzystek w "Rozmowie pod Krawatem" skomentował w ten sposób powstanie partii "Nowa Polska". Będą ją tworzyć byli i obecni samorządowcy.

Prezydent zapewnił, że nie zamierza kandydować w najbliższych wyborach parlamentarnych. Uzasadnił swoją decyzję tym, że ma kontrakt z mieszkańcami, a umów zawsze dotrzymuje.

Piotra Krzystka zapytaliśmy także m.in. o tymczasową siedzibę dla Teatru Współczesnego. Umowa na wynajem pomieszczeń w budynku muzeum przy Wałach Chrobrego kończy się w przyszłym roku.

- Rozmawiamy na ten temat z marszałkiem - powiedział Piotr Krzystek: - Nie ma takiej potrzeby, żeby teatr wyprowadzał się z końcem przyszłego roku. Remont muzeum nie jest jeszcze na tyle zaawansowany, żebyśmy wiedzieli dokładnie, w jakim momencie będzie ten front robót musiał być tam wprowadzony. Z tego co wiem nie ma jeszcze projektu. Te emocje troszkę za wcześnie były wywołane... - tłumaczył.

Prezydent Szczecina odniósł się również do kwestii opłat w nowym parkingowcu przy ul. Małkowskiego w Szczecinie. Mieszkańcy skarżą się, że opłaty będą wyższe niż w Strefie Płatnego Parkowania. - Koszty biletów będą niższe, abonament natomiast nieco wyższy niż w strefie, to dlatego, że każda godzina będzie podlegać opłacie - tłumaczył prezydent.

Cała rozmowa do wysłuchania dostępna jest na podstronie Radia Szczecin i radiowym Facebooku.

Zaproszenie Piotra Tolki do "Rozmowy pod Krawatem" w czwartek o godz. 8.30 przyjął poseł PiS Artur Szałabawka.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
