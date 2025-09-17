Fałszerz pieniędzy trafił do aresztu

Trzy miesiące aresztu dla mężczyzny podejrzanego o fałszowanie pieniędzy. Szczeciński sąd zdecydował o tym na wniosek prokuratora.
Śledczy ustalili, że mężczyzna podrobił m.in. ruble rosyjskie, korony norweskie i czeskie, chińskie juany, a także dolary i euro. Sprzedawał je na internetowych portalach.
W domu podejrzanego znaleziono profesjonalny sprzęt do fałszowania i ponad 1200 zł podrobionych banknotów. Mężczyźnie grozi od 5 do 25 lat więzienia.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
W domu podejrzanego znaleziono profesjonalny sprzęt do fałszowania i ponad 1200 zł podrobionych banknotów. Mężczyźnie grozi od 5 do 25 lat więzienia.
Autorka edycji: Joanna Chajdas