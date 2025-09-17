Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Eksperci szukają sposobów na bezpieczeństwo najmłodszych w sieci

Region Jakub Tomala

Fot. www.pixabay.com/photo-2069206 (domena publiczna)
Coraz młodsze dzieci są aktywne w internecie - zdaniem ekspertów, to może okazać się ryzykowne dla ich bezpieczeństwa. Rozwiązania tego problemu szukali naukowcy na konferencji zorganizowanej przez Uniwersytet Szczeciński.
Jak podkreśla dr Paulina Łazutka-Gawęda z Akademii Piotrkowskiej, ograniczenia wiekowe na portalach społecznościowych nie zdają egzaminu. Rozwiązaniem może być wprowadzenie Europejskiego Portfela Tożsamości Cyfrowej - aplikacji, którą bezpiecznie potwierdzimy swój wiek.

- Każdy bezpiecznie będzie mógł zweryfikować swoje dane. Będziemy mogli korzystać z niego chociażby przy różnego rodzaju transakcjach bankowych. Oczywiście ta forma przeniesienia także na media społecznościowe - mówi Łazutka-Gawęda.

Zdaniem ekspertów, ochrona prawna powinna być połączona z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Przykład podaje profesor US Konrad Burdziak - chodzi o internetowy czat Rzecznika Praw Dziecka, dzięki któremu możemy uzyskać pomoc w kryzysie.

- Możemy wpisać całkowicie anonimowo informacje o tym, że borykamy się aktualnie z myślami samobójczymi i otrzymamy wsparcie, a jeżeli będzie groziło nam rzeczywiście niebezpieczeństwo, zostaną poinformowane o tym odpowiednie służby dla tego dziecka, po to, by chronić jego życie, zdrowie - mówi Burdziak.

Czat Rzecznika Praw Dziecka można znaleźć w linku. Osoby mierzące się z kryzysem psychicznym mogą szukać wsparcia pod bezpłatnym numerem telefonu 800 70 2222. Dla dzieci i młodzieży dostępny jest też całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania 800 12 12 12.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

