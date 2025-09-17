Eksperci szukają sposobów na bezpieczeństwo najmłodszych w sieci

Coraz młodsze dzieci są aktywne w internecie - zdaniem ekspertów, to może okazać się ryzykowne dla ich bezpieczeństwa. Rozwiązania tego problemu szukali naukowcy na konferencji zorganizowanej przez Uniwersytet Szczeciński.





Czat Rzecznika Praw Dziecka można znaleźć w



Jak podkreśla dr Paulina Łazutka-Gawęda z Akademii Piotrkowskiej, ograniczenia wiekowe na portalach społecznościowych nie zdają egzaminu. Rozwiązaniem może być wprowadzenie Europejskiego Portfela Tożsamości Cyfrowej - aplikacji, którą bezpiecznie potwierdzimy swój wiek.- Każdy bezpiecznie będzie mógł zweryfikować swoje dane. Będziemy mogli korzystać z niego chociażby przy różnego rodzaju transakcjach bankowych. Oczywiście ta forma przeniesienia także na media społecznościowe - mówi Łazutka-Gawęda.Zdaniem ekspertów, ochrona prawna powinna być połączona z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Przykład podaje profesor US Konrad Burdziak - chodzi o internetowy czat Rzecznika Praw Dziecka, dzięki któremu możemy uzyskać pomoc w kryzysie.Czat Rzecznika Praw Dziecka można znaleźć w linku . Osoby mierzące się z kryzysem psychicznym mogą szukać wsparcia pod bezpłatnym numerem telefonu 800 70 2222. Dla dzieci i młodzieży dostępny jest też całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania 800 12 12 12.