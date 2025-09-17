Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Rząd za utworzeniem Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry

Region Mateusz Rzepecki

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o utworzeniu Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry - poinformował rzecznik rządu Adam Szłapka. Park miałby powstać w przyszłym roku. Ustawa trafi teraz do Sejmu, później do Senatu. Konieczny będzie też podpis prezydenta RP.
Radni sejmiku województwa zagłosowali za Parkiem Narodowym Doliny Dolnej Odry [ZDJĘCIA]

Radni sejmiku województwa zagłosowali za Parkiem Narodowym Doliny Dolnej Odry [ZDJĘCIA]

RSnW: Park Narodowy Doliny Dolnej Odry
W pierwszym etapie park ma powstać na terenach trzech gmin: Szczecina, Widuchowej i Kołbaskowa.

- Nie ma jeszcze zgody gminy Gryfino do włączenia jej w granice planowanego parku.
Tu zabrakło zgody Rady Miejskiej i referendum wśród mieszkańców - tłumaczy przewodniczący rady Rafał Guga.

- W Gryfinie mieszkańcy nie są przeciwko ekologii, w Gryfinie mieszkańcy są za zabezpieczeniem powodziowym gminy Gryfino, ale mieszkańcy obawiają się, że powtórzy się to, co było 30 lat temu. Jeżeli zderzymy te wszystkie wydarzenia z tym, co się dzieje z elektrownią Dolna Odra, to można zrozumieć, skąd jest brak zaufania - mówi Guga.

30 lat temu tworzono park krajobrazowy - według części mieszkańców tereny Międzyodrza są zaniedbane. Reporter Radia Szczecin Mateusz Rzepecki pytał mieszkańców Gryfina o powstanie parku narodowego.

- Ja jestem przeciw. Jest park krajobrazowy, zdaje egzamin. Wie pan o co chodzi? Tutaj jedna osoba pracuje, a w parku narodowym 40. - Jak najbardziej. Ja jestem za. Wróciłam niedawno z sanatorium i powiem tak: miasto kiepskie, ale tereny zielone super, a u nas koszmar. - Może sprowadzić więcej ludzi. W sensie turystyka - pyta reporter. - Tak, myślę, że w tym kierunku. - Wydaje mi się, że to powinno zostać tak, jak jest. Nie ruszać tego. Naturalne, niech to będzie wszystko. - Ja wiem, że trzeba dbać o ekologię. Takie to jest modne teraz, prawda? Wszyscy ekologia, ekologia, ale gdzie są ludzie w tej ekologii? - mówią mieszkańcy.

Do projektu ustawy dołączono możliwość ingerencji Wód Polskich w działania parku. Ma to pomóc w utrzymaniu dróg wodnych dla żeglugi w odpowiednim stanie.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł
Nie ma jeszcze zgody gminy Gryfino do włączenia jej w granice planowanego parku. Tu zabrakło zgody Rady Miejskiej i referendum wśród mieszkańców - tłumaczy przewodniczący rady Rafał Guga.
30 lat temu tworzono park krajobrazowy - według części mieszkańców tereny Międzyodrza są zaniedbane. Reporter Radia Szczecin Mateusz Rzepecki pytał mieszkańców Gryfina o powstanie parku narodowego.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. Pieką chleb od 80 lat. Urodziny jednej z najstarszych szczecińskich piekarni
    (od 12 września oglądane 10682 razy)
  2. W październiku ruszy nowa szczecińska linia autobusowa
    (od wczoraj oglądane 6030 razy)
  3. Pociągi nie kursują między Wysoką Kamieńską a Kamieniem Pomorskim
    (od 12 września oglądane 3503 razy)
  4. Problemy z pływającym domem na jeziorze Miedwie
    (od 11 września oglądane 3305 razy)
  5. Nocne wyścigi przy ul. Sosabowskiego. Mieszkańcy chcą ekranów dźwiękochłonnych [ZDJĘCIA]
    (od 12 września oglądane 3125 razy)

Archiwum informacji

wrzesień 2025
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 17:00
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Przychodnia przy ul. Staromłyńskiej do wyburzenia. "Jestem temu przeciwny" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Piotr Krzystek
Przyszli mistrzowie kuchni mają nową salę do nauki gotowania [WIDEO, ZDJĘCIA]
Mural kolejowy wjeżdża na ulicę Kolumba [WIDEO, ZDJĘCIA]
Joanna Senyszyn
Ćwiczenia i odznaczenia, czyli szczecińska skarbówka świętuje [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty