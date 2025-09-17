Rząd za utworzeniem Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o utworzeniu Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry - poinformował rzecznik rządu Adam Szłapka. Park miałby powstać w przyszłym roku. Ustawa trafi teraz do Sejmu, później do Senatu. Konieczny będzie też podpis prezydenta RP.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

W pierwszym etapie park ma powstać na terenach trzech gmin: Szczecina, Widuchowej i Kołbaskowa.- Nie ma jeszcze zgody gminy Gryfino do włączenia jej w granice planowanego parku.Tu zabrakło zgody Rady Miejskiej i referendum wśród mieszkańców - tłumaczy przewodniczący rady Rafał Guga.- W Gryfinie mieszkańcy nie są przeciwko ekologii, w Gryfinie mieszkańcy są za zabezpieczeniem powodziowym gminy Gryfino, ale mieszkańcy obawiają się, że powtórzy się to, co było 30 lat temu. Jeżeli zderzymy te wszystkie wydarzenia z tym, co się dzieje z elektrownią Dolna Odra, to można zrozumieć, skąd jest brak zaufania - mówi Guga.30 lat temu tworzono park krajobrazowy - według części mieszkańców tereny Międzyodrza są zaniedbane. Reporter Radia Szczecin Mateusz Rzepecki pytał mieszkańców Gryfina o powstanie parku narodowego.- Ja jestem przeciw. Jest park krajobrazowy, zdaje egzamin. Wie pan o co chodzi? Tutaj jedna osoba pracuje, a w parku narodowym 40. - Jak najbardziej. Ja jestem za. Wróciłam niedawno z sanatorium i powiem tak: miasto kiepskie, ale tereny zielone super, a u nas koszmar. - Może sprowadzić więcej ludzi. W sensie turystyka - pyta reporter. - Tak, myślę, że w tym kierunku. - Wydaje mi się, że to powinno zostać tak, jak jest. Nie ruszać tego. Naturalne, niech to będzie wszystko. - Ja wiem, że trzeba dbać o ekologię. Takie to jest modne teraz, prawda? Wszyscy ekologia, ekologia, ale gdzie są ludzie w tej ekologii? - mówią mieszkańcy.Do projektu ustawy dołączono możliwość ingerencji Wód Polskich w działania parku. Ma to pomóc w utrzymaniu dróg wodnych dla żeglugi w odpowiednim stanie.