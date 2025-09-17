Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Koniecznie nowe wnioski o budowę wiaduktów w Szczecinie

Region Sławomir Orlik

Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Będą nowe wnioski o dofinansowanie budowy wiaduktów na ul. Pomorskiej i Jagiellońskiej - zapowiada szczeciński magistrat. Spółka PKP PLK ogłosiła konkurs dot. inwestycji poprawiających bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych. Do wzięcia było ok. 60 mln zł na inwestycję.
Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie, ale jak się okazało w ubiegłym miesiącu, nie został on zaakceptowany. Magistrat złożył odwołanie, ale zostało ono odrzucone.

Wątpliwości wzbudził m.in. sposób przeprowadzenia konsultacji społecznych - tłumaczył w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" Bartosz Pietrzykowski z biura prasowego kolejowej spółki. - Nie twierdzimy tutaj, że miasto nie uzyskało akceptacji społecznej, a jedynie, że na podstawie przedłożonego oświadczenia nie można tego jednoznacznie ocenić.

PKP PLK ogłosiło drugi nabór, złożymy ponownie wnioski o budowę dwóch wiaduktów, całą procedurę przejdziemy jeszcze raz - mówił rzecznik miasta ds. inwestycji Piotr Zieliński.

- Z naszej strony te sformułowania być może nie były jednoznaczne, nie takie jak być powinny, więc nauczeni teraz doświadczeniem zastosujemy się literalnie do tych wszystkich wytycznych. Zrobimy to podręcznikowo - mówi Zieliński.

Termin składania wniosków upływa w lutym przyszłego roku. W ramach drugiego naboru do wzięcia jest ok. 400 mln zł.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł
