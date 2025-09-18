Szpargałek zaprasza do siebie po wakacjach

Krzesła, akcesoria dla zwierząt, a może akordeon. Galeria Szpargałek zaprasza po wakacjach w swoje progi, ale tym razem w okrojonej wersji.
W zamian za datek na wybraną organizację charytatywną będzie można zabrać do domu wybrany przedmiot.
Od godziny 10 do 13 będzie można odwiedzać mały garaż w ekoporcie przy ul. Arkońskiej 39. Chętni proszeni są o wcześniejszy kontakt telefoniczny.
