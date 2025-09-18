Poznaliśmy zwycięzców głosowania w Stargardzkim Budżecie Obywatelskim

3 miliony złotych kosztować będą zwycięskie projekty Stargardzkiego Budżetu Obywatelskiego. Znamy już wyniki głosowania na poszczególne pomysły.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek

Największym powodzeniem cieszyły się m.in. tory przeszkód przy podstawówkach i przedszkolach, ogród z krokusów pod Basztą Białogłówką czy nowe wyposażenie siłowni i placu zabaw w Parku Podworskim.Łącznie zrealizowanych będzie 12 projektów. W głosowaniu wzięło udział ponad siedem tysięcy mieszkańców.