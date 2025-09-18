Budowa nowej siedziby koszalińskiego pogotowia rozpoczęta

Pogotowie ratunkowe w Koszalinie będzie miało nową siedzibę. Właśnie przekazano plac budowy oraz wmurowano kamień węgielny. Nowoczesny obiekt powstanie przy ulicy Fałata.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek

Będzie to dwukondygnacyjne centrum ratunkowe. Na terenie obiektu znajdą się m.in. garaże dla 6 karetek, pomieszczenie odpoczynku dla ratowników medycznych i lekarza, myjnia ambulansów, magazyn leków i sprzętu medycznego oraz tlenu.Koszt prac szacuje się na blisko 20 mln złotych - inwestycja ma się zakończyć do lutego 2027 roku.