Budowa nowej siedziby koszalińskiego pogotowia rozpoczęta

Pogotowie ratunkowe w Koszalinie będzie miało nową siedzibę. Właśnie przekazano plac budowy oraz wmurowano kamień węgielny. Nowoczesny obiekt powstanie przy ulicy Fałata.
Będzie to dwukondygnacyjne centrum ratunkowe. Na terenie obiektu znajdą się m.in. garaże dla 6 karetek, pomieszczenie odpoczynku dla ratowników medycznych i lekarza, myjnia ambulansów, magazyn leków i sprzętu medycznego oraz tlenu.
Koszt prac szacuje się na blisko 20 mln złotych - inwestycja ma się zakończyć do lutego 2027 roku.
Koszt prac szacuje się na blisko 20 mln złotych - inwestycja ma się zakończyć do lutego 2027 roku.
Edycja tekstu: Kacper Narodzonek