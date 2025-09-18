Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Leszek Herman
Budowa nowej siedziby koszalińskiego pogotowia rozpoczęta

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

Fot. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
Fot. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
Pogotowie ratunkowe w Koszalinie będzie miało nową siedzibę. Właśnie przekazano plac budowy oraz wmurowano kamień węgielny. Nowoczesny obiekt powstanie przy ulicy Fałata.
Będzie to dwukondygnacyjne centrum ratunkowe. Na terenie obiektu znajdą się m.in. garaże dla 6 karetek, pomieszczenie odpoczynku dla ratowników medycznych i lekarza, myjnia ambulansów, magazyn leków i sprzętu medycznego oraz tlenu.

Koszt prac szacuje się na blisko 20 mln złotych - inwestycja ma się zakończyć do lutego 2027 roku.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek

Dodaj komentarz

