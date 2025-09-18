Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Nie dojdzie do połączenia Słowianina i Szczecińskiej Agencji Artystycznej

Region Adam Wosik

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Nie dojdzie do połączenia Domu Kultury Słowianin i Szczecińskiej Agencji Artystycznej. To wynik szerokich konsultacji społecznych - poinformował w trakcie posiedzenia komisji ds. kultury zastępca prezydenta Marcin Biskupski.
- Z tej całej masy głosów, które otrzymaliśmy, wynika jasno, że opinia wśród zainteresowanych grup mieszkańców połączenia instytucji jest negatywna. Uważają, że te instytucje powinny działać odrębnie - mówi Biskupski.

Marcin Biskupski dodał także, że konsekwencją wyników konsultacji musi być wstrzymanie dalszych prac legislacyjnych w tym zakresie.

- Musimy uznać te głosy za zasadne. W związku z tym nie będzie uchwały przedkładanej dotyczącej połączenia instytucji. Będą one działać wedle dotychczasowych zasad i statutów - dodaje Biskupski.

Przypomnijmy, że uchwałę intencyjną w sprawie połączenia Domu Kultury Słowianin oraz Szczecińskiej Agencji Artystycznej Rada Miasta podjęła w czerwcu tego roku. Jej efektem miało być utworzenia nowej jednostki pod nazwą Szczecińska Scena Kultury "Słowianin".

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek

Najnowsze podcasty