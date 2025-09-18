RSnW: więcej kursów tramwajów w Szczecinie w godzinach szczytu

Szczecińskie tramwaje od października przyśpieszą. Wraz z nowym rokiem akademickim kursy na wszystkich liniach w godzinach szczytu będą odbywać się co 12 minut.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek

W audycji Radio Szczecin na Wieczór radni miejscy ocenili kurs, w jakim zmierza szczecińska komunikacja miejska. Przed nami jeszcze wiele pracy - mówił radny PiS Krzysztof Romianowski w kontekście proponowanych zmian.- Bilet całoroczny dla pasażerów. Oczywiście nad formułą tego biletu możemy dyskutować, bo może to być kwota taka, jaka była mówiona, czyli 365 zł, może nieco inna, ale bardziej rozszerzona - mówi Romianowski.Romianowski wspomniał, też, że optymalny czas między kursami powinien wynosić 6-7 minut. Nie zgodził się z tym radny Koalicji Obywatelskiej Andrzej Radziwinowicz.- Ci motorniczy są, odrobiliśmy pracę domową, zażegnaliśmy ten kryzys braku rąk do pracy, natomiast mówienie o 6-7 minutach w tej chwili to jest trochę na wyrost, ponieważ to by generowało jeszcze większe koszty - mówi Radziwinowicz.Celem miasta jest, by tramwaje kursowały co 10 minut. Propozycję całorocznego biletu w cenie 365 złotych szczecińscy radni odrzucili we wrześniu ubiegłego roku.