Ukradł rower, bo nie chciało mu się iść pieszo do domu

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Do zdarzenia doszło w Sławnie. Rower wart jest 3 tysiące złotych.
Sławieńscy policjanci szybko ustalili sprawcę - był to 19-latek.

Mężczyzna przyznał się do winy. Dodatkowo, w trakcie zatrzymania miał przy sobie narkotyki i w rozmowie z mundurowymi przyznał się również do kradzieży innego roweru.

Mężczyzna usłyszał już zarzuty. Zastosowano wobec niego policyjny dozór. Za swoje zachowanie będzie odpowiadał przed Sądem. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek

