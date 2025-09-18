Ukradł rower, bo nie chciało mu się iść pieszo do domu

Do zdarzenia doszło w Sławnie. Rower wart jest 3 tysiące złotych.
Sławieńscy policjanci szybko ustalili sprawcę - był to 19-latek.
Mężczyzna przyznał się do winy. Dodatkowo, w trakcie zatrzymania miał przy sobie narkotyki i w rozmowie z mundurowymi przyznał się również do kradzieży innego roweru.
Mężczyzna usłyszał już zarzuty. Zastosowano wobec niego policyjny dozór. Za swoje zachowanie będzie odpowiadał przed Sądem. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.
Edycja tekstu: Kacper Narodzonek