Grzybiarze ruszyli do lasów w regionie. Upewnijmy się co zbieramy

Po ostatnich deszczowych dniach mieszkańcy regionu wyruszyli do lasów. Co na taką wyprawę zabrać, by grzybobranie było obfite i bezpieczne?

- Trzeba zabrać kalosze, kurtkę przeciwdeszczową. - Koszyk pleciony i ostry nożyk. - Najważniejszą rzeczą jest telefon, bo dużo ludzi się gubi w lesie - mówią grzybiarze.





Jeśli nie jesteśmy pewni naszych zbiorów, możemy sprawdzić je w bezpłatnych aplikacjach. Jednak eksperci apelują, by nie traktować ich jak wyroczni i weryfikować podejrzane okazy.

Możemy to zrobić na przykład w wojewódzkich lub powiatowych stacjach sanitarno-epidemiologicznych - mówi Paweł Majko z WSSE w Szczecinie. - Pracownicy są dostępni od poniedziałku do piątku, od godziny 7.25 do godziny 15.



Taka konsultacja jest bezpłatna, jednak trzeba się na nią umówić wcześniej.





Lasy Państwowe udostępniły także bezpłatną aplikację mBDL (mobilny Bank Danych o Lasach), która umożliwia bezpośredni dostęp do map lasów na smartfonach i tabletach. Aplikacja wyposażona jest także w zapis punktu z lokalizacji GPS, zapis trasy oraz prostą nawigację, dzięki której dostaniemy się do wskazanego punktu.







