Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman

Grzybiarze ruszyli do lasów w regionie. Upewnijmy się co zbieramy

Region Anna Klimczyk

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Anna Klimczyk [Radio Szczecin]
Fot. Anna Klimczyk [Radio Szczecin]
Fot. Anna Klimczyk [Radio Szczecin]
Fot. Anna Klimczyk [Radio Szczecin]
Po ostatnich deszczowych dniach mieszkańcy regionu wyruszyli do lasów. Co na taką wyprawę zabrać, by grzybobranie było obfite i bezpieczne?
- Trzeba zabrać kalosze, kurtkę przeciwdeszczową. - Koszyk pleciony i ostry nożyk. - Najważniejszą rzeczą jest telefon, bo dużo ludzi się gubi w lesie - mówią grzybiarze.

Jeśli nie jesteśmy pewni naszych zbiorów, możemy sprawdzić je w bezpłatnych aplikacjach. Jednak eksperci apelują, by nie traktować ich jak wyroczni i weryfikować podejrzane okazy.
Możemy to zrobić na przykład w wojewódzkich lub powiatowych stacjach sanitarno-epidemiologicznych - mówi Paweł Majko z WSSE w Szczecinie. - Pracownicy są dostępni od poniedziałku do piątku, od godziny 7.25 do godziny 15.

Taka konsultacja jest bezpłatna, jednak trzeba się na nią umówić wcześniej.

Lasy Państwowe udostępniły także bezpłatną aplikację mBDL (mobilny Bank Danych o Lasach), która umożliwia bezpośredni dostęp do map lasów na smartfonach i tabletach. Aplikacja wyposażona jest także w zapis punktu z lokalizacji GPS, zapis trasy oraz prostą nawigację, dzięki której dostaniemy się do wskazanego punktu.


Edycja tekstu: Michał Król
Relacja Anny Klimczyk.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Pieką chleb od 80 lat. Urodziny jednej z najstarszych szczecińskich piekarni
    (od 12 września oglądane 10806 razy)
  2. W październiku ruszy nowa szczecińska linia autobusowa
    (od przedwczoraj oglądane 7474 razy)
  3. Pociągi nie kursują między Wysoką Kamieńską a Kamieniem Pomorskim
    (od 12 września oglądane 3555 razy)
  4. Nocne wyścigi przy ul. Sosabowskiego. Mieszkańcy chcą ekranów dźwiękochłonnych [ZDJĘCIA]
    (od 12 września oglądane 3173 razy)
  5. Będzie nowy tunel w Świnoujściu - tym razem dla pieszych i rowerzystów
    (od 12 września oglądane 3075 razy)

Archiwum informacji

wrzesień 2025
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 15:31
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Policja odnalazła skradzione auto. Paser sam zgłosił się na komisariat [WIDEO]
Artur Szałabawka
Przychodnia przy ul. Staromłyńskiej do wyburzenia. "Jestem temu przeciwny" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Piotr Krzystek
Przyszli mistrzowie kuchni mają nową salę do nauki gotowania [WIDEO, ZDJĘCIA]
Mural kolejowy wjeżdża na ulicę Kolumba [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty