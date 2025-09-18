Zachodniopomorskie psy policyjne zdały egzaminy

Dziewięć zachodniopomorskich policyjnych psów służbowych śpiewająco - a raczej szczekająco - zdało egzaminy.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

Atestacja przeprowadzana jest, by ocenić poziom wyszkolenia czworonogów i przedłużyć ich uprawnienia do pełnienia służby. Psy oceniane były pod kątem posłuszeństwa, precyzji w tropieniu śladów i skuteczności wykrywania narkotyków i materiałów wybuchowych. Wszystkie uzyskały wynik pozytywny.W garnizonie zachodniopomorskim służy 55 psów.