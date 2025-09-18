Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Zachodniopomorskie psy policyjne zdały egzaminy

Region Julia Nowicka

Fot. Policja Zachodniopomorska
Fot. Policja Zachodniopomorska
Fot. Policja Zachodniopomorska
Fot. Policja Zachodniopomorska
Fot. Policja Zachodniopomorska
Fot. Policja Zachodniopomorska
Fot. Policja Zachodniopomorska
Fot. Policja Zachodniopomorska
Dziewięć zachodniopomorskich policyjnych psów służbowych śpiewająco - a raczej szczekająco - zdało egzaminy.
Atestacja przeprowadzana jest, by ocenić poziom wyszkolenia czworonogów i przedłużyć ich uprawnienia do pełnienia służby. Psy oceniane były pod kątem posłuszeństwa, precyzji w tropieniu śladów i skuteczności wykrywania narkotyków i materiałów wybuchowych. Wszystkie uzyskały wynik pozytywny.

W garnizonie zachodniopomorskim służy 55 psów.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

