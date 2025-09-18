Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Uczniowie szczecińskiej podstawówki zainscenizują koronację Bolesława Chrobrego

Region Elżbieta Bielecka

Fot. Szkoła podstawowa nr 20 w Szczecinie
Fot. Szkoła podstawowa nr 20 w Szczecinie
Szkolny plac przeniesie się w czasie o tysiąc lat. Uczniowie szczecińskiej szkoły podstawowej nr 20 będą inscenizować koronację Bolesława Chrobrego.
To wydarzenie rozpocznie się w piątek w południe. Zaplanowane są też dodatkowe atrakcje - jarmark średniowieczny z rękodziełem, jedzeniem i muzyką, a także pokazy dawnych strojów i zabaw.

Jak podkreślają organizatorzy - nie będzie to jednak festyn, a żywa lekcja historii.
Wstęp na wydarzenie przy ulicy Dobrzyńskiej jest bezpłatny.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

Dodaj komentarz

