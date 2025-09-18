Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Leszek Herman
Zobacz
Zobacz
Zobacz

Problemy z dostępnością szczepień w aptekach w regionie - ale ma być lepiej

Region Sławomir Orlik

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Tylko w co dziesiątej aptece w Zachodniopomorskiem można się zaszczepić - farmaceuci uspokajają, że to się zmieni.
Problem ze szczepieniem przeciwko grypie miała m.in. z nasza słuchaczka z Wolina. - W aptece w Wolinie jest to niemożliwe, ponieważ żadna apteka nie ma póki co podpisanej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Jak informuje zachodniopomorski oddział NFZ jedyna apteka, która miała w tym mieście, umowę zakończyła działalność, ale o taką możliwość ubiega się inna.

- Wprawdzie 10 proc. aptek w regionie ma umowy, ale będzie ich więcej - mówił w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" prezes Zachodniopomorskiej Izby Aptekarskiej w Szczecinie Michał Kasiak.

- To też nie jest takie proste, ponieważ trzeba mieć specjalne pomieszczenie, które musi być przystosowane, ale przede wszystkim musi być wyspecjalizowany personel, który przeszedł odpowiednie przeszkolenie i może to robić. Tych magistrów jest coraz więcej, ale to też trwa - mówi Kasiak.

Michał Kasiak dodał, że w sierpniu w całym kraju szczepiło 1,5 tys. aptek, w tym miesiącu to ponad 1800.

- W niektórych powiatach miałem informacje, że 90 procent szczepień covidowych zostało wykonane w aptece. Jest to przyszłość, ale apteki też potrzebują czasu.

Apteki mogą podać 11 szczepionek, m.in. przeciwko Covid-19, grypie, odkleszczowemu zapaleniu opon mózgowych czy pneumokokom. Pełny informator, m.in. zawierający listę aptek dostępny jest na stronie pacjent.gov.pl.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł
