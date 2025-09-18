Kołobrzeska komenda policji będzie mieć nową siedzibę

Komenda kołobrzeskiej policji zmieni lokalizację. W mieście ma powstać nowa komenda położona przy ulicy Koszalińskiej. Najpierw policja musi pozyskać jednak działkę od samorządu.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

Miasto ma przekazać mundurowym tereny naprzeciwko jednostki wojskowej, a w zamian przejąć budynek obecnej komendy przy ul. Kilińskiego. Cała procedura już się rozpoczęła i potrwa wiele miesięcy, natomiast mł. asp. Marcin Pilarczyk, komendant kołobrzeskiej policji mówi, że nie trzeba obawiać się o finansowanie inwestycji.- Nasza komenda już jest wpisana w programie MSWiA do budowy, więc czekamy tylko na uporanie się z dokumentacją i zaczynamy - mówi Pilarczyk.Ewa Pełechata, wiceprezydent Kołobrzegu zapewnia, że miasto ma wstępny plan na nieruchomość po komendzie.- Mamy nasze wydziały rozproszone po mieście. Nasze spółki również, chociażby TBS boryka się z kłopotami lokalowymi, więc myślę, że to byłby taki budynek, który mógłby skupić wszystkie takie kluczowe działalności właśnie w jednym miejscu - mówi Pełechata.Według planów cała inwestycja ma być ukończona w ciągu trzech lat.