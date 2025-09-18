Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Kołobrzeska komenda policji będzie mieć nową siedzibę

Region Przemysław Polanin

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Komenda kołobrzeskiej policji zmieni lokalizację. W mieście ma powstać nowa komenda położona przy ulicy Koszalińskiej. Najpierw policja musi pozyskać jednak działkę od samorządu.
Miasto ma przekazać mundurowym tereny naprzeciwko jednostki wojskowej, a w zamian przejąć budynek obecnej komendy przy ul. Kilińskiego. Cała procedura już się rozpoczęła i potrwa wiele miesięcy, natomiast mł. asp. Marcin Pilarczyk, komendant kołobrzeskiej policji mówi, że nie trzeba obawiać się o finansowanie inwestycji.

- Nasza komenda już jest wpisana w programie MSWiA do budowy, więc czekamy tylko na uporanie się z dokumentacją i zaczynamy - mówi Pilarczyk.

Ewa Pełechata, wiceprezydent Kołobrzegu zapewnia, że miasto ma wstępny plan na nieruchomość po komendzie.

- Mamy nasze wydziały rozproszone po mieście. Nasze spółki również, chociażby TBS boryka się z kłopotami lokalowymi, więc myślę, że to byłby taki budynek, który mógłby skupić wszystkie takie kluczowe działalności właśnie w jednym miejscu - mówi Pełechata.

Według planów cała inwestycja ma być ukończona w ciągu trzech lat.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł
Relacja Przemysława Polanina [Radio Szczecin]
Relacja Przemysława Polanina z programu "Tematy i Muzyka".

