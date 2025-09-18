Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Muzeum w Świnoujściu będzie miało nowe eksponaty [ZDJĘCIA]

Region Joanna Maraszek

Nowe eksponaty. Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Filiżanki, talerze, spodeczki a wszystko z przedwojennego Świnoujścia. To nowe, choć ponad 100 letnie, eksponaty, które właśnie trafiły do Muzeum Rybołówstwa Morskiego. Jest czym nacieszyć oko.
Pozyskana niedawno ceramika w tej chwili leży spakowana na muzealnym zapleczu. Małgorzata Płońska-Nagaba przyznaje, że wśród eksponatów nie brakuje ciekawostek.

- Cała kolekcja jest ze Świnoujścia. Z Kurhausu filiżanka, oczywiście tutaj trochę uszkodzona rączka. To jest dosyć bogata kolekcja. Planujemy z tego zrobić wystawę czasową, pokazać wszystko, niestety część z tych eksponatów jest trochę uszkodzona, a potem te w lepszym stanie eksponaty trafią do naszej stałej wystawy - mówi Płońska-Nagaba.

Leszek Kamiński ze Świnoujskiego muzeum dodaje, że eksponaty są pozyskane bardzo lokalnie. - Kupiliśmy od pana, który jest hobbystą w Świnoujściu, zbiera takie rzeczy.

Wystawa z nowymi eksponatami ma być otwarta jeszcze w tym roku.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł
Relacja Joanny Maraszek [Radio Szczecin]
Relacja Joanny Maraszek z programu "Tematy i Muzyka".

