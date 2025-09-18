Będzie ciszej i bezpieczniej. W Szczecinie ruszy szlifowanie torów tramwajowych

Tramwaje w Szczecinie będą jeździć ciszej i płynniej. Spółka Tramwaje Szczecińskie chce wyszlifować 22 kilometry torów.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

- Na liście są torowiska m.in. na Ku Słońcu, Krzywoustego, Wyszyńskiego, Gdańskiej, Mickiewicza, Piłsudskiego i w alei Wyzwolenia - mówi rzecznik prasowy miejskiego przewoźnika Wojciech Jachim.- Celem tych działań jest poprawa jakości funkcjonowania torowisk i od strony akustycznej. Ma to oczywiście znaczenie techniczne dla obręczy kół, na których poruszają się tramwaje. To spowoduje, że zużycie tych obręczy będzie mniejsze - mówi Jachim.W postępowaniu przetargowym wpłynęła tylko jedna oferta na kwotę prawie 1,5 miliona złotych. Na realizację tego przedsięwzięcia wykonawca będzie miał dwa i pół miesiąca od dnia podpisania umowy.