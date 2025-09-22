Rzepa: PSL w regionie "potrzebował świeżego spojrzenia"

Partia potrzebowała oddechu nowości. Tak były szef PSL-u w regionie wyjaśnia, dlaczego nie ubiegał się o powtórny wybór na to stanowisko.
- Po tylu latach uznałem, że jednak musimy zmienić na nowe spojrzenie, nową perspektywę. Życzę Marcinowi jak najlepiej, będę go zawsze wspierał. Uważam, że jest człowiekiem bardzo pracowitym i da nowy powiew świeżości dla zachodniopomorskiego PSL-u - mówił Rzepa.
Nowym przewodniczącym zachodniopomorskiego PSL-u jest Marcin Łapeciński. Jarosław Rzepa przewodził partii w regionie przez 14 lat.
