Rzepa: PSL w regionie "potrzebował świeżego spojrzenia"

Partia potrzebowała oddechu nowości. Tak były szef PSL-u w regionie wyjaśnia, dlaczego nie ubiegał się o powtórny wybór na to stanowisko.

Zapewnił, że jego decyzja nie była podyktowana wewnętrznymi tarciami. Zdaniem Jarosława Rzepy, zachodniopomorscy Ludowcy potrzebowali świeżego spojrzenia. Parlamentarzysta dodał w "Rozmowie pod krawatem", że nowy przewodniczący może liczyć na jego wsparcie.- Po tylu latach uznałem, że jednak musimy zmienić na nowe spojrzenie, nową perspektywę. Życzę Marcinowi jak najlepiej, będę go zawsze wspierał. Uważam, że jest człowiekiem bardzo pracowitym i da nowy powiew świeżości dla zachodniopomorskiego PSL-u - mówił Rzepa.Nowym przewodniczącym zachodniopomorskiego PSL-u jest Marcin Łapeciński. Jarosław Rzepa przewodził partii w regionie przez 14 lat.