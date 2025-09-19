Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

"To jeden z najbardziej oryginalnych festiwali"

Region Małgorzata Frymus

Radosław Piwowarski, reżyser filmowy. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Radosław Piwowarski, reżyser filmowy. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
To jeden z najbardziej oryginalnych festiwali filmowych, w jakich brałem udział - tak festiwal Senior Movie ocenia Radosław Piwowarski. Reżyser i scenarzysta jest jurorem tegorocznego, ósmego konkursu.
Każdy może tworzyć filmy - trwa festiwal Senior Movie

Każdy może tworzyć filmy - trwa festiwal Senior Movie

Radosław Piwowarski
Artysta, który ma na koncie takie produkcje jak Yesterday, Pociąg do Hollywood i Ciemna strona Wenus był gościem w Rozmowie pod krawatem. Reżyser w rozmowie nie krył zadowolenia w z pobytu w naszym mieście

- Po pierwsze się cieszyłem, że mogę być w ogóle w Szczecinie, bo tutaj nie byłem do tej pory, a tak dużo o tym mieście dobrego słyszałem. Tutaj dobra opera, dobry teatr. Więc wzięli mnie na festiwal Senior Movie, jeden z chyba najbardziej oryginalnych festiwali, w jakim brałem udział, mianowicie prezentowane są filmy ludzi po sześćdziesiątce - mówi Piwowarski.

Piwowarski od kilku lat uczy w Warszawskiej Szkole Filmowej im. Andrzeja Wajdy i przyznaje, że to nieco stresujące i jednocześnie fascynujące zajęcie.

- Moja rola jako praktykującego ciągle filmowca, artysty to to, żeby dmuchać w ich skrzydła, żeby wzlecieli do góry. Samo to, że oni są tacy jak ja, to się nic nie zmienia, bo my jesteśmy ciągle młodzi i chcemy coś powiedzieć ludziom pięknego, fajnego, budującego - dodaje reżyser.

W poniedziałkowej Rozmowie pod krawatem gościem Piotra Tolki będzie poseł PSL, Jarosław Rzepa.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek
Reżyser w rozmowie nie krył zadowolenia w z pobytu w naszym mieście
Piwowarski od kilku lat uczy w Warszawskiej Szkole Filmowej im. Andrzeja Wajdy i przyznaje, że to nieco stresujące i jednocześnie fascynujące zajęcie.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. W październiku ruszy nowa szczecińska linia autobusowa
    (od 16 września oglądane 8076 razy)
  2. Był entuzjazm, teraz są niedomówienia... Szczecinianie dopytują ws. nowego parkingowca
    (od przedwczoraj oglądane 4508 razy)
  3. Ranny bielik trafił w dobre ręce
    (od 16 września oglądane 3166 razy)
  4. Zaparkowała na Jagiellońskiej, poszła do SPA, a ulica była zakorkowana przez godzinę [ZDJĘCIA]
    (od wczoraj oglądane 2606 razy)
  5. Brakuje dyspozytorów medycznych i operatorów numeru 112
    (od 16 września oglądane 2479 razy)

Archiwum informacji

wrzesień 2025
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 13:00
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Policja odnalazła skradzione auto. Paser sam zgłosił się na komisariat [WIDEO]
Radosław Piwowarski
Artur Szałabawka
Przychodnia przy ul. Staromłyńskiej do wyburzenia. "Jestem temu przeciwny" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Piotr Krzystek
Przyszli mistrzowie kuchni mają nową salę do nauki gotowania [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty