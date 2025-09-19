To jeden z najbardziej oryginalnych festiwali filmowych, w jakich brałem udział - tak festiwal Senior Movie ocenia Radosław Piwowarski. Reżyser i scenarzysta jest jurorem tegorocznego, ósmego konkursu.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek

Artysta, który ma na koncie takie produkcje jak Yesterday, Pociąg do Hollywood i Ciemna strona Wenus był gościem w Rozmowie pod krawatem. Reżyser w rozmowie nie krył zadowolenia w z pobytu w naszym mieście- Po pierwsze się cieszyłem, że mogę być w ogóle w Szczecinie, bo tutaj nie byłem do tej pory, a tak dużo o tym mieście dobrego słyszałem. Tutaj dobra opera, dobry teatr. Więc wzięli mnie na festiwal Senior Movie, jeden z chyba najbardziej oryginalnych festiwali, w jakim brałem udział, mianowicie prezentowane są filmy ludzi po sześćdziesiątce - mówi Piwowarski.Piwowarski od kilku lat uczy w Warszawskiej Szkole Filmowej im. Andrzeja Wajdy i przyznaje, że to nieco stresujące i jednocześnie fascynujące zajęcie.- Moja rola jako praktykującego ciągle filmowca, artysty to to, żeby dmuchać w ich skrzydła, żeby wzlecieli do góry. Samo to, że oni są tacy jak ja, to się nic nie zmienia, bo my jesteśmy ciągle młodzi i chcemy coś powiedzieć ludziom pięknego, fajnego, budującego - dodaje reżyser.W poniedziałkowej Rozmowie pod krawatem gościem Piotra Tolki będzie poseł PSL, Jarosław Rzepa.