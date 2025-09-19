Wody Polskie szukają winowajcy zanieczyszczenia Płoni [ZDJĘCIA]

fot. Wody Polskie RZGW Szczecin / Facebook fot. Wody Polskie RZGW Szczecin / Facebook fot. Wody Polskie RZGW Szczecin / Facebook

Rzeka Płonia jest pod stałą kontrolą pracowników Wód Polskich - zapewnia rzecznik instytucji. W tym tygodniu doszło do zanieczyszczenia rzeki szaro-brunatną cieczą.

Mieszkańcy zauważyli, że wypływa ona z jednego z ujść kanału zwanego Niedźwiedzianką - mówi rzecznik Wód Polskich Marek Synowiecki: - Miała ona taki specyficzny zapach, od razu można było, bez żadnych analiz i próbek stwierdzić, że to najprawdopodobniej ścieki z jakąś domieszką odpadów budowlanych, o czym świadczył kolor odpadów. Ktoś coś tutaj wlał, celem pozbycia się.



- Obecnie nie ma kolejnych zanieczyszczeń w rzece. Na miejscu działają pracownicy, sprawdzają cieki wodne i kolektory, szukając winowajcy - dodaje Synowiecki: - Jest pewna trudność z tą Niedźwiedzianką, ponieważ jest to ciek całkowicie zasłonięty rurociągiem. Trudno będzie ustalić kto, gdzie i w którym miejscu tam cokolwiek mógł wlać albo wyrzucić. Jednak nie rezygnujemy i będziemy ustalać okoliczności tego zdarzenia.



Próbki wody pobrał Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, nie ma jeszcze wyników badań.



Autorka edycji: Joanna Chajdas