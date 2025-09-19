Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Reklama  
Zobacz

Sport i profilaktyka zdrowotna. Wyjątkowy bieg w Szczecinie

Region Anna Klimczyk

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
W sobotę o godz. 11.00 w Parku Kasprowicza w Szczecinie rusza jubileuszowa, dziesiąta edycja biegu Sanprobi Uro-Run 2025.
- To w ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Urologii - mówi Mateusz Iżakowski, rzecznik Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM w Szczecinie. - Będzie można wziąć udział w takich biegach, jak nordic walking, bieg główny, bieg dziecięcy, a także bieg integracyjny dla osób z niepełnosprawnościami - dodaje Iżakowski.

Natomiast we wtorek, 23 września w szpitalu na szczecińskich Pomorzanach przeprowadzone zostaną bezpłatne badania profilaktyczne. Będzie można z nich skorzystać bez skierowania, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
- To w ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Urologii - mówi Mateusz Iżakowski, rzecznik Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM w Szczecinie.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. W październiku ruszy nowa szczecińska linia autobusowa
    (od 16 września oglądane 8197 razy)
  2. Był entuzjazm, teraz są niedomówienia... Szczecinianie dopytują ws. nowego parkingowca
    (od przedwczoraj oglądane 5116 razy)
  3. Ranny bielik trafił w dobre ręce
    (od 16 września oglądane 3287 razy)
  4. Zaparkowała na Jagiellońskiej, poszła do SPA, a ulica była zakorkowana przez godzinę [ZDJĘCIA]
    (od wczoraj oglądane 2844 razy)
  5. Brakuje dyspozytorów medycznych i operatorów numeru 112
    (od 16 września oglądane 2563 razy)

Archiwum informacji

wrzesień 2025
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 20:00
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Uczniowie przygotowali żywą lekcję historii [WIDEO, ZDJĘCIA]
Korowód kolorowych ptaków przeszedł ulicami Szczecina [ZDJĘCIA]
Policja odnalazła skradzione auto. Paser sam zgłosił się na komisariat [WIDEO]
Radosław Piwowarski
Artur Szałabawka
Przychodnia przy ul. Staromłyńskiej do wyburzenia. "Jestem temu przeciwny" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty