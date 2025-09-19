Sport i profilaktyka zdrowotna. Wyjątkowy bieg w Szczecinie

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

W sobotę o godz. 11.00 w Parku Kasprowicza w Szczecinie rusza jubileuszowa, dziesiąta edycja biegu Sanprobi Uro-Run 2025.

- To w ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Urologii - mówi Mateusz Iżakowski, rzecznik Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM w Szczecinie. - Będzie można wziąć udział w takich biegach, jak nordic walking, bieg główny, bieg dziecięcy, a także bieg integracyjny dla osób z niepełnosprawnościami - dodaje Iżakowski.



Natomiast we wtorek, 23 września w szpitalu na szczecińskich Pomorzanach przeprowadzone zostaną bezpłatne badania profilaktyczne. Będzie można z nich skorzystać bez skierowania, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej.



Autorka edycji: Joanna Chajdas