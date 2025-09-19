Z Kołobrzegu do Marrakeszu... rowerem [ZDJĘCIA]

Fot. Archiwum prywatne Fot. Archiwum prywatne Fot. Archiwum prywatne Fot. Archiwum prywatne Fot. Archiwum prywatne

Autorka edycji: Joanna Chajdas Miał już za sobą rowerowe wyprawy dookoła Polski czy do stolicy Grecji. Tym razem podróżnik z Kołobrzegu obrał za cel Maroko - i jak sam przyznaje - było to dotychczas jego najtrudniejsze wyzwanie.- Plan był dosyć ambitny, to było 4500 km do przejechania w miesiąc czasu. Musiałem trzymać się tego reżimu przejechania 150, 160, 170 km dziennie - opowiadał Ryttel.Startował w deszczu, następnie mierzył się z upałami i górami. Zaznacza jednak, że motywację stanowiła dla niego zbiórka pieniędzy dla Mateusza, ucznia szkoły, w której na co dzień pracuje.- Jak było mi ciężko, to wchodziłem sobie na stronę siępomaga.pl. Patrzyłem jak ta zbiórka idzie, ludzie wpłacali pieniądze w sposób fantastyczny. Powtarzałem sobie, że to ma naprawdę głęboki sens - dodał Ryttel.W czasie wyprawy zebrał blisko 55 tysięcy złotych, zbiórka trwa jeszcze do końca października. Link znajdziecie tutaj