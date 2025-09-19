Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Zobacz
Zobacz

Baltic Neopolis Orchestra: to nasz nowy dom w Szczecinie [ZDJĘCIA]

Region Anna Klimczyk

Fot. Anny Klimczyk [Radio Szczecin]
Fot. Anny Klimczyk [Radio Szczecin]
Fot. Anny Klimczyk [Radio Szczecin]
Fot. Anny Klimczyk [Radio Szczecin]
Fot. Anny Klimczyk [Radio Szczecin]
Fot. Anny Klimczyk [Radio Szczecin]
"To nasz nowy dom" - tak o Bałtyckim Porcie Kultury na Łasztowni mówią przedstawiciele Baltic Neopolis Orchestra. W piątek zainaugurowano tam sezon koncertowy.
Bałtycki Port Kultury rozpoczyna działanie

Bałtycki Port Kultury rozpoczyna działanie

- Nowe otwarcie, nowy rozdział w naszym artystycznym życiu. Wydaje mi się, że to wielka zmiana, mieć swoje miejsce tutaj na mapie Szczecina. Jesteśmy tym bardzo podekscytowani, ciężko nam jest w ogóle w to uwierzyć - mówi Emilia Goch-Salvador, dyrektorka BNO.

Baltic Neopolis Orchestra na własną siedzibę czekała 17 lat.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Zobacz
Zobacz
Zobacz
Zobacz

Najnowsze podcasty