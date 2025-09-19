Dzień Psiaka i Kociaka w Dobrej

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Bieg z psem "Podaj Łapę", atrakcje dla dzieci i warsztaty. A to wszystko z okazji Dnia Psiaka i Kociaka.

W sobotę o godz. 11 rusza festyn na terenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej.



- W tym dniu chcemy postawić na edukację - przekonuje Jadwiga Tumielewicz, dyrektorka Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej: - Zaprosiliśmy wiele organizacji i ludzi działających w tej branży prozwierzęcej, którzy pomagają zwierzętom. Chcemy, żeby opowiedzieli o tym, jak mądrze pomagać. Zapraszamy wszystkich, zapraszamy całe rodziny, przyjaciół. Będzie dużo atrakcji dla dzieci.



Festyn potrwa od godziny 11 do 16.



Autorka edycji: Joanna Chajdas