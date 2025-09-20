Popłyń z Adasiem na Dziewokliczu

Zawody w minigolfa, rodzinne konkurencje na kajakach czy licytacje. To część atrakcji, w jakich będzie można wziąć udział podczas pikniku rodzinnego "Płyniemy z Adasiem" na szczecińskim Dziewokliczu.
Cały dochód z imprezy zostanie przekazany dla Adasia Orlika, chłopca chorującego na dystrofię mięśniową Duchenne'a - mówi organizator Ryszard Fertała.
- Pokazy straży pożarnej - Państwowa Straż Pożarna zaangażowała się w festyn. Klasyczny Szczecin, czyli pokaż starych samochodów. Mnóstwo ich będzie, cały parking. Pokazy motocykli - wymienia Fertała.
Impreza rozpocznie się o godzinie 12. Potrwa do 18.
- Pokazy straży pożarnej - Państwowa Straż Pożarna zaangażowała się w festyn. Klasyczny Szczecin, czyli pokaż starych samochodów. Mnóstwo ich będzie, cały parking. Pokazy motocykli - wymienia Fertała.
Impreza rozpocznie się o godzinie 12. Potrwa do 18.
Edycja tekstu: Kacper Narodzonek