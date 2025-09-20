Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Popłyń z Adasiem na Dziewokliczu

Region Julia Nowicka

Adaś Orlik. Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin/Archiwum]
Adaś Orlik. Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin/Archiwum]
Zawody w minigolfa, rodzinne konkurencje na kajakach czy licytacje. To część atrakcji, w jakich będzie można wziąć udział podczas pikniku rodzinnego "Płyniemy z Adasiem" na szczecińskim Dziewokliczu.
Cały dochód z imprezy zostanie przekazany dla Adasia Orlika, chłopca chorującego na dystrofię mięśniową Duchenne'a - mówi organizator Ryszard Fertała.

- Pokazy straży pożarnej - Państwowa Straż Pożarna zaangażowała się w festyn. Klasyczny Szczecin, czyli pokaż starych samochodów. Mnóstwo ich będzie, cały parking. Pokazy motocykli - wymienia Fertała.

Impreza rozpocznie się o godzinie 12. Potrwa do 18.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek

