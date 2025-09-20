Popłyń z Adasiem na Dziewokliczu

Adaś Orlik. Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin/Archiwum]

Zawody w minigolfa, rodzinne konkurencje na kajakach czy licytacje. To część atrakcji, w jakich będzie można wziąć udział podczas pikniku rodzinnego "Płyniemy z Adasiem" na szczecińskim Dziewokliczu.