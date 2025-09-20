Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Reklama  
Zobacz

"Oblicza otępienia" - konferencja poświęcona chorobie Alzheimera

Region Krzysztof Cichocki

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Nie bójmy się badać. Im wcześniej się zdiagnozujemy tym lepiej - to ogólne wnioski uczestników konferencji "Oblicza otępienia", która odbyła się na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Szczecińskiego.
Zdaniem neurologa profesora Andrzeja Potemkowskiego pierwszym objawem otępienia może być między innymi organizacja dnia codziennego. - Często sam pacjent nie ma świadomości tego, co się u niego dzieje. On mówi "czego ode mnie chcecie, ja jestem zdrowy", ale przecież ty umówiłeś się, nie przyszedłeś, źle zrobiłeś kanapkę. To są takie niby proste przykłady życia codziennego, ale to faktycznie budzi niepokój.

- Wczesna diagnoza polega na stwierdzeniu zmian w mózgu - dodaje profesor Potemkowski. - My musimy ten mózg zobaczyć najlepiej w rezonansie magnetycznym, zaniki kory mózgu, ewentualnie inne zmiany. Testy neuropsychologiczne - my potrafimy po prostu wszystkie te procesy poznawcze wymierzyć. Jeżeli zauważymy tutaj odstępstwa, to im wcześniej to zrobimy, tym więcej możemy osiągnąć.

Była to ósma edycja Konferencji Alzheimerowskiej. Wzięło w niej udział dwunastu prelegentów.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

Zdaniem neurologa profesora Andrzeja Potemkowskiego pierwszym objawem otępienia może być między innymi organizacja dnia codziennego.
- Wczesna diagnoza polega na stwierdzeniu zmian w mózgu - dodaje profesor Potemkowski.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. W październiku ruszy nowa szczecińska linia autobusowa
    (od 16 września oglądane 8629 razy)
  2. Był entuzjazm, teraz są niedomówienia... Szczecinianie dopytują ws. nowego parkingowca
    (od 17 września oglądane 5921 razy)
  3. Ranny bielik trafił w dobre ręce
    (od 16 września oglądane 3509 razy)
  4. Zalało im działki, domy i uprawy... Szczecinianie liczą straty [ZDJĘCIA]
    (od wczoraj oglądane 3200 razy)
  5. Zaparkowała na Jagiellońskiej, poszła do SPA, a ulica była zakorkowana przez godzinę [ZDJĘCIA]
    (od przedwczoraj oglądane 3122 razy)

Archiwum informacji

wrzesień 2025
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 20:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Zebrali worki pełne śmieci - szczecińscy licealiści wzięli udział w Akcji Sprzątania Świata [WIDEO, ZDJĘCIA]
"Dzień Psiaka i Kociaka" - festyn na rzecz bezdomnych zwierzaków w Dobrej [WIDEO, ZDJECIA]
Zawody, konkursy, koncerty w szczytnym celu - festyn dla Adasia na Dziewokliczu [WIDEO, ZDJĘCIA]
Uczniowie przygotowali żywą lekcję historii [WIDEO, ZDJĘCIA]
Korowód kolorowych ptaków przeszedł ulicami Szczecina [ZDJĘCIA]
Policja odnalazła skradzione auto. Paser sam zgłosił się na komisariat [WIDEO]

Najnowsze podcasty