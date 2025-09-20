"Oblicza otępienia" - konferencja poświęcona chorobie Alzheimera

Nie bójmy się badać. Im wcześniej się zdiagnozujemy tym lepiej - to ogólne wnioski uczestników konferencji "Oblicza otępienia", która odbyła się na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Szczecińskiego.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł





Zdaniem neurologa profesora Andrzeja Potemkowskiego pierwszym objawem otępienia może być między innymi organizacja dnia codziennego. - Często sam pacjent nie ma świadomości tego, co się u niego dzieje. On mówi "czego ode mnie chcecie, ja jestem zdrowy", ale przecież ty umówiłeś się, nie przyszedłeś, źle zrobiłeś kanapkę. To są takie niby proste przykłady życia codziennego, ale to faktycznie budzi niepokój.- Wczesna diagnoza polega na stwierdzeniu zmian w mózgu - dodaje profesor Potemkowski. - My musimy ten mózg zobaczyć najlepiej w rezonansie magnetycznym, zaniki kory mózgu, ewentualnie inne zmiany. Testy neuropsychologiczne - my potrafimy po prostu wszystkie te procesy poznawcze wymierzyć. Jeżeli zauważymy tutaj odstępstwa, to im wcześniej to zrobimy, tym więcej możemy osiągnąć.Była to ósma edycja Konferencji Alzheimerowskiej. Wzięło w niej udział dwunastu prelegentów.