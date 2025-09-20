Darmowe konsultacje urologiczne w szpitalu na Pomorzanach

Na badania za darmo i bez skierowania. To w ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Urologii. We wtorek, w szpitalu na szczecińskich Pomorzanach przeprowadzone zostaną badania profilaktyczne.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek

- Będą się odbywać od godziny 15 do 19. Wystarczy się na nie zarejestrować - mówi Mateusz Iżakowski, rzecznik Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM w Szczecinie.- Badanie trwa dosłownie 5 minut, bo będzie to badanie ultrasonograficzne, ale i także badanie palpacyjne, dlatego zajmie to dosłownie chwilę, nie ma się czego bać, to nic nie boli - tłumaczy Iżakowski.Na badania można się zarejestrować pod numerem telefonu 91 466 13 60.