Darmowe konsultacje urologiczne w szpitalu na Pomorzanach

Region Anna Klimczyk

Fot. pixabay.com / Parentingupstream (CC0 domena publiczna)
Na badania za darmo i bez skierowania. To w ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Urologii. We wtorek, w szpitalu na szczecińskich Pomorzanach przeprowadzone zostaną badania profilaktyczne.
- Będą się odbywać od godziny 15 do 19. Wystarczy się na nie zarejestrować - mówi Mateusz Iżakowski, rzecznik Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM w Szczecinie.

- Badanie trwa dosłownie 5 minut, bo będzie to badanie ultrasonograficzne, ale i także badanie palpacyjne, dlatego zajmie to dosłownie chwilę, nie ma się czego bać, to nic nie boli - tłumaczy Iżakowski.

Na badania można się zarejestrować pod numerem telefonu 91 466 13 60.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek
