Festiwal Wojska Polskiego w Świnoujściu [ZDJĘCIA]

Region Joanna Maraszek

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
W Świnoujściu rozpoczął się Festiwal Wojska Polskiego. Na miejscowych scenach wystąpią orkiestry wojskowe ze Szczecina, Rzeszowa, Świnoujścia, Bydgoszczy, Koszalina, a także Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego.
W trakcie festiwalu nie zabraknie także spotkań plenerowych, musztry paradnej i pokazu wojskowego sprzętu.

- Rewelacja, jesteśmy pod wielkim wrażeniem. Pierwszy raz jestem na takiej uroczystości. Ta cała odprawa zrobiła na nas przepiękne wrażenie. - Super, bardzo ładnie. - Pięknie, pięknie. - Jak to orkiestra wojskowa - zawsze na piątkę. - Piękne mundury i w ogóle musztra, super, bardzo, bardzo nam się podoba.

Wisienką na torcie będą dwa koncerty galowe w sobotę i niedzielę w świnoujskim amfiteatrze. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł
Relacja Joanny Maraszek [Radio Szczecin]

