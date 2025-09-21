Policjant ze Szczecina wicemistrzem Polski

Szczeciński policjant z drogówki - wicemistrzem Polski. Podkomisarz Michał Kaźmierczak zajął drugie miejsce w 35. Ogólnopolskim Konkursie "Policjanta Ruchu Drogowego".

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek

Zawody odbywały się w Katowicach. Rywalizowali mundurowi z całego kraju. Pierwszego dnia zaprezentowali umiejętności podczas kierowania ruchem na skrzyżowaniu oraz w teście wiedzy. Drugiego dnia - zmagali się podczas jazdy sprawnościowej motocyklem oraz sprawdzali swoje umiejętności strzeleckie. Ostatniego dnia - wykonywali zadania związane z ratownictwem i sprawnością za kierownicą.