Początkujący wokaliści poszukiwani - trwają zapisy na przegląd talentów

Region Milena Milewska

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fundacja JEGO zaprasza na 3. edycję ogólnopolskiego Przeglądu Talentów Wokalnych 4YOU2.
Nagrodą główną jest własny koncert w centrum Szczecina, a poszukiwani są wszyscy ci, którzy chcieliby zaprezentować się przed publicznością, o czym mówi organizator Maciej Kozłowski.

- Niektóre talenty są gdzieś pośród nas, ale nikt o nich nie wie, nie słyszał i stąd przegląd. Ma on służyć wyłonieniu najwspanialszych głosów i umożliwienia tym wszystkim młodym artystom zabłośnięcia na scenie, poznania tego, jak to jest w ogóle być na scenie - mówi Kozłowski.

Wybrani wezmą udział w dwóch przesłuchaniach na żywo. Można będzie zaprezentować własny utwór lub cover, a co jeszcze liczy się dla jury zdradza jego członkini Kinga Imiela.

- To jest na pewno technika wokalna, interpretacja utworu, dykcja i to, co dla mnie jest też ważne, to dobór utworu do warunków i walorów głosowych, a także wieku uczestnika - mówi Imiela.

Na stronie www.jego.org.pl znajdziecie formularz rejestracyjny. Chętni w wieku od 16 do 30 roku życia mogą się zgłaszać do 5 października.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek
