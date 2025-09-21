Początkujący wokaliści poszukiwani - trwają zapisy na przegląd talentów

Fundacja JEGO zaprasza na 3. edycję ogólnopolskiego Przeglądu Talentów Wokalnych 4YOU2.
Nagrodą główną jest własny koncert w centrum Szczecina, a poszukiwani są wszyscy ci, którzy chcieliby zaprezentować się przed publicznością, o czym mówi organizator Maciej Kozłowski.
- Niektóre talenty są gdzieś pośród nas, ale nikt o nich nie wie, nie słyszał i stąd przegląd. Ma on służyć wyłonieniu najwspanialszych głosów i umożliwienia tym wszystkim młodym artystom zabłośnięcia na scenie, poznania tego, jak to jest w ogóle być na scenie - mówi Kozłowski.
Wybrani wezmą udział w dwóch przesłuchaniach na żywo. Można będzie zaprezentować własny utwór lub cover, a co jeszcze liczy się dla jury zdradza jego członkini Kinga Imiela.
- To jest na pewno technika wokalna, interpretacja utworu, dykcja i to, co dla mnie jest też ważne, to dobór utworu do warunków i walorów głosowych, a także wieku uczestnika - mówi Imiela.
Na stronie www.jego.org.pl znajdziecie formularz rejestracyjny. Chętni w wieku od 16 do 30 roku życia mogą się zgłaszać do 5 października.
- Niektóre talenty są gdzieś pośród nas, ale nikt o nich nie wie, nie słyszał i stąd przegląd. Ma on służyć wyłonieniu najwspanialszych głosów i umożliwienia tym wszystkim młodym artystom zabłośnięcia na scenie, poznania tego, jak to jest w ogóle być na scenie - mówi Kozłowski.
Wybrani wezmą udział w dwóch przesłuchaniach na żywo. Można będzie zaprezentować własny utwór lub cover, a co jeszcze liczy się dla jury zdradza jego członkini Kinga Imiela.
- To jest na pewno technika wokalna, interpretacja utworu, dykcja i to, co dla mnie jest też ważne, to dobór utworu do warunków i walorów głosowych, a także wieku uczestnika - mówi Imiela.
Na stronie www.jego.org.pl znajdziecie formularz rejestracyjny. Chętni w wieku od 16 do 30 roku życia mogą się zgłaszać do 5 października.
Edycja tekstu: Kacper Narodzonek
Nagrodą główną jest własny koncert w centrum Szczecina, a poszukiwani są wszyscy ci, którzy chcieliby zaprezentować się przed publicznością, o czym mówi organizator Maciej Kozłowski.