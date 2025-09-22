Stargard ma 17 defibrylatorów

Te urządzenia ratujące życie znajdują się w miejscach dostępnych dla mieszkańców. To np. cmentarze komunalne czy Zintegrowane Centrum Przesiadkowe przy ul. Towarowej.
Defibrylatory można znaleźć także w budynkach użyteczności publicznej takich jak Urząd Miasta czy Stargardzkie Centrum Kultury. Urządzenie jest intuicyjne i bardzo proste w obsłudze.
Nie trzeba mieć żadnych konkretnych umiejętności, żeby uratować ludzkie życie.
Edycja tekstu: Jacek Rujna
