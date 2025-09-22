Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Stargard ma 17 defibrylatorów

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

Te urządzenia ratujące życie znajdują się w miejscach dostępnych dla mieszkańców. To np. cmentarze komunalne czy Zintegrowane Centrum Przesiadkowe przy ul. Towarowej.
Defibrylatory można znaleźć także w budynkach użyteczności publicznej takich jak Urząd Miasta czy Stargardzkie Centrum Kultury. Urządzenie jest intuicyjne i bardzo proste w obsłudze.

Nie trzeba mieć żadnych konkretnych umiejętności, żeby uratować ludzkie życie.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

