Stargard ma 17 defibrylatorów

Defibrylatory można znaleźć także w budynkach użyteczności publicznej takich jak Urząd Miasta czy Stargardzkie Centrum Kultury. źródło: stargard.eu

Te urządzenia ratujące życie znajdują się w miejscach dostępnych dla mieszkańców. To np. cmentarze komunalne czy Zintegrowane Centrum Przesiadkowe przy ul. Towarowej.