Sedinum | Leszek Herman
Kandydaci na osiedlowych radnych przekonują do udziału w wyborach

Region Julia Nowicka

Dorota Kapuścińska, Alicja Bodlas, Marta Gołębiewska, Jakub Wojciechowski. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Rady Osiedli mają realny wpływ na życie mieszkańców - przekonywali kandydaci do rad w "Kawiarence Politycznej" RS. W najbliższą niedzielę odbędą się wybory, w których mieszkańcy wyłonią nowych przedstawicieli swoich osiedli.
By rada powstała przynajmniej 5 proc. mieszkańców musi oddać swój głos. Jak mówi Jakub Wojciechowski, kandydat z Osowa, rada jest często łącznikiem pomiędzy mieszkańcami a miastem.

- Nam zależy na tym, żeby dbać o kanał komunikacji między mieszkańcami a Radą Miasta. Myślimy, że Rada Osiedla to jest takie miejsce, gdzie mieszkańcy mogliby przyjść, zgłosić swój problem, a my jako Rada Osiedla będziemy mogli reprezentować ich dalej i walczyć o to, na czym im zależy - podkreślił.

Współpracy z innymi radami osiedla, dla dobra całego prawobrzeża nie wyklucza Dorota Kapuścińska, kandydatka z Dąbia.

- Mam wrażenie, że w jakimś stopniu prawobrzeże jest stygmatyzowane. Czujemy się, możemy powiedzieć, jak inne miasto. To, co bym chciała zrobić w połączeniu z pozostałymi radami osiedla, to mieć wpływ na rozkład jazdy, jaki mamy na prawobrzeżu - wskazała Dorota Kapuścińska.

Wybory odbędą się w niedzielę.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
