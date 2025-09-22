Dziś Europejski Dzień Bez Samochodu, ale mało kto o tym wie [ZDJĘCIA]

Ma zachęcić zmotoryzowanych do poruszania się komunikacją miejską zamiast autem - dziś Europejski Dzień Bez Samochodu.

Kasowniki i biletomaty w tramwajach i autobusach powinny być wyłączone. Okazuje się jednak, że nie wszyscy wiedzą, że w poniedziałek mogą jeździć za darmo.- Dzień bez samochodu? Mieszkam tak daleko, że w życiu bym tutaj nie dojechała komunikacją miejską z dzieckiem. - Nie wiedziałam, że taki dzień dzisiaj jest. - Nie wiedziałam. W Kobylance mieszkam. - No wiem. Przemieszczam się autobusem, bo jest płatny parking. Ale dzisiaj nie skasowałam biletu, choć kasowniki działają, więc ja nie wiem. - Tak, wiem, ale mało osób o tym wie. W środowisku, w którym pracuję, staram się chociaż odrobinę o tym mówić - mówią mieszkańcy.Za darmo komunikacją miejską można jeździć w poniedziałek także w Świnoujściu i Stargardzie.