Regionalne pociągi (w poniedziałek) za darmo Region 2025-09-22 09:54 Weronika Łyczywek Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum] Pociągiem regionalnym na terenie woj. zachodniopomorskiego jedziemy za darmo. To z okazji Dnia bez Samochodu. Zamiast biletu trzeba mieć przy sobie dowód rejestracyjny auta. Z takim dokumentem można zabrać także pasażera.