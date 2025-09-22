Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Regionalne pociągi (w poniedziałek) za darmo

Region Weronika Łyczywek

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Pociągiem regionalnym na terenie woj. zachodniopomorskiego jedziemy za darmo. To z okazji Dnia bez Samochodu.
Dziś Europejski Dzień Bez Samochodu, ale mało kto o tym wie [ZDJĘCIA]

Dziś Europejski Dzień Bez Samochodu, ale mało kto o tym wie [ZDJĘCIA]

W Szczecinie i Świnoujściu możemy jechać "na gapę"
Darmowa komunikacja w Stargardzie
Zamiast biletu trzeba mieć przy sobie dowód rejestracyjny auta. Z takim dokumentem można zabrać także pasażera.

