Nietypowa kradzież samochodu. 43-latek przyjechał na jazdę próbną i nie wrócił

Przyjechał kupić auto, ale zmienił zdanie i je ukradł.

Edycja tekstu: Michał Król

43-latek z powiatu goleniowskiego pojawił się w Sławnie, aby kupić mercedesa za 5 tysięcy złotych. Po zapoznaniu się z ofertą poprosił o możliwość jazdy próbnej. Właściciel auta, nie podejrzewając niczego niepokojącego, dał mężczyźnie kluczyki, a ten odjechał i już nie wrócił.Sprawa została zgłoszona na policję. Funkcjonariusze odnaleźli samochód dzień później, na jednym z osiedlowych parkingów w Darłowie.Zatrzymali też złodzieja. Grozi mu 5 lat więzienia.