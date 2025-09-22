Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman

Nietypowa kradzież samochodu. 43-latek przyjechał na jazdę próbną i nie wrócił

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

Fot. Komenda Powiatowa Policji w Sławnie
Fot. Komenda Powiatowa Policji w Sławnie
Fot. Komenda Powiatowa Policji w Sławnie
Fot. Komenda Powiatowa Policji w Sławnie
Przyjechał kupić auto, ale zmienił zdanie i je ukradł.
43-latek z powiatu goleniowskiego pojawił się w Sławnie, aby kupić mercedesa za 5 tysięcy złotych. Po zapoznaniu się z ofertą poprosił o możliwość jazdy próbnej. Właściciel auta, nie podejrzewając niczego niepokojącego, dał mężczyźnie kluczyki, a ten odjechał i już nie wrócił.

Sprawa została zgłoszona na policję. Funkcjonariusze odnaleźli samochód dzień później, na jednym z osiedlowych parkingów w Darłowie.

Zatrzymali też złodzieja. Grozi mu 5 lat więzienia.

Edycja tekstu: Michał Król

