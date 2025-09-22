Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman

Areszt za metamfetaminę

Region Elżbieta Bielecka

38-latek trafił do policyjnego aresztu, dostał dozór policji, teraz odpowie przed sądem. Fot. www.pixabay.com/photo-2102488 (domena publiczna)
Miał przy sobie metamfetaminę, grozi mu 10 lat więzienia.
Policjanci ustalili, że 38-latek z powiatu myśliborskiego może mieć przy sobie środki zabronione. Znaleźli przy mężczyźnie około 50 gramów metamfetaminy - to ilość, z której można było przygotować prawie 100 porcji handlowych narkotyku.

38-latek trafił do policyjnego aresztu, dostał dozór policji, teraz odpowie przed sądem.

