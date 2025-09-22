Areszt za metamfetaminę

Miał przy sobie metamfetaminę, grozi mu 10 lat więzienia.
Policjanci ustalili, że 38-latek z powiatu myśliborskiego może mieć przy sobie środki zabronione. Znaleźli przy mężczyźnie około 50 gramów metamfetaminy - to ilość, z której można było przygotować prawie 100 porcji handlowych narkotyku.
38-latek trafił do policyjnego aresztu, dostał dozór policji, teraz odpowie przed sądem.
