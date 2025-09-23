Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Czas na wymianę szczecińskich wodomierzy

Region Krzysztof Cichocki

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]
Przyszedł czas na wymianę wodomierzy. W najbliższych dniach z częścią mieszkańców Szczecina będą kontaktować się pracownicy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, a także pracownicy firmy AQUA Partner.
Wodomierze główne muszą być wymieniane co 5 lat. Określa to prawo - mówiła w audycji Czas Reakcji Hanna Pieczyńska, rzecznik prasowy ZWiK-u w Szczecinie.

- Wskazania wodomierzy głównych są dla nas podstawą do rozliczeń za wodę i odprowadzanie ścieków i co 5 lat one są wymieniane. Są wymieniane na nasz koszt, więc mieszkańcy takich kosztów nie ponoszą - mówi Pieczyńska.

Pracownicy ZWiK-u i firmy zewnętrznej będą mieli specjalne identyfikatory i zobowiązani są do ich okazywania - dodała Pieczyńska

- Jeśli będzie taki telefon, a my będziemy mieć wątpliwości, czy to rzeczywiście jest osoba do tego oddelegowana, zawsze można zadzwonić do ZWIK-u i upewnić się, że taka osoba jest rzeczywiście z firmy AquaPartner albo że rzeczywiście jest pracownikiem ZWIK-u. Więc wszystko jest do sprawdzenia - dodaje Pieczyńska.

Szczeciński ZWiK rocznie wymienia około 5 tysięcy wodomierzy.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek

